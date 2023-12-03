ثقافة الأقصر تنظم حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين ومعرض مشغولات يدوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قصر ثقافة الأقصر ، فعاليات حفل تكريم عدد من طلبة وطالبات مدارس المحافظة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذة وفقاً لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بعنوان "لقطة تاريخية" تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المعبرة عن الحضارة المصرية، بتنفيذ طالبات مدرسة الأقصر الثانوية الفنية الصناعية، هذا إلى جانب معرض فني بعنوان "سجل حلمك لبكره" الذي اشتمل على مشغولات يدوية، ولوحات فنية بتقنيات وألوان متميزة.

وتم تنظيم عدد من الفقرات والاستعراضات الفنية داخل مسرح قصر ثقافة الأقصر، حيث قدم طلاب المدارس المشاركة عدة فقرات فنية منها تابلوه بعنوان "فلسطين" لمدرسة العوامية للغات، تضامنا مع القضية الفلسطينية، تلاه أوبريت "الأقصى" لمدرسة العوامية الابتدائية، كما قدم أطفال حضانة كيتا عرض بعنوان "الأقصر بلدنا"، وقدمت مدرسة وادي الملكات الإبتدائية فقرة استعراضية بعنوان "يا دنيا سمعاني"، بينما قدمت مدرسة الأقباط الكاثوليك استعراض "همسة أمل".

وضمن برنامج الحفل المقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذ من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، قدمت مدرسة السلام للتعليم الأساسي فقرة جمباز، تلاها عرض فنون شعبية لمدرسة الأقصر الإعدادية للبنات بقيادة إيمان شبيب، وتغنى طلاب مدرسة أبو حجاج الإبتدائية بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية، تلاها فقرة التنورة المميزة للفنان محمد سلامة وسط تفاعل الحضور.

واختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا، بحضور كل من الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، والشيخ عمر أبو جليل مدير إدارة منطقة الوعظ.