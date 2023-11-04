ثقافة الأقصر تناقش الشعر العربى بين الماضى والحاضر ومكانته التاريخية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر على مدار الأيام الماضية، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان" الشعر العربي بين الماضي والحاضر" أوضح على حسان الشعر العربي ومكانته في الماضي، والتطور الذي طرأ الشعر، والمراحل الأخيرة التى بلغها الشعر حديثاً.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "التسامح وعلاقته في تقوية العلاقات الاجتماعية" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا ثقافة التسامح تجعل الأفراد يحبون بعضهم البعض، في علاقاتهم الإجتماعية، مما يسهم في نشر الإحترام والتعاون، والتبادل في حل المشاكل التي تؤدي إلى زعزعة الإستقرار، وهي الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلي.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الرمزية" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار أهم المصطلحات الرمزية وأشهر مؤسسي المدرسة، ومبادئ المدرسة الرمزية، وبجانب ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "من التاريخ" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق الكانسون واقلام هاي لايت للتلوين، وفرشاة ولون بني، كما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "حيته يوم الغار حماما" ألقاها عوض الله محمد.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي قدمته هناء يونس لرواد القصر، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر قدمته وفاء أبو العلمين، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي عن "الكرم" نفذتها سوزان سليم، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.