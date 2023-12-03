تموين الأقصر تعلن توفير 350 طن سكر بـ27 جنيها بمبادرة تخفيض الأسعار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، استمرار مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الغذائية بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار مخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استمرت المديرية في تطبيق مبادرة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، من خلال استمرار معارض المبادرة وفروع الشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القوات المسلحة، وإمداد المحافظة بكميات قدرها 350 طن سكر حر من قبل الوزارة والاستلام على دفعات والتوزيع بنسب طبقا لكثافة التعداد السكاني لكل مركز ومدينة تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية وإدارة التموين ومباحث التموين بسعر 27 جنيها / الكيلو.

وشدد وكيل تموين الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على توفير الدعم اليومي من السلع الغذائية الأساسية للمعارض والمحلات، وذلك بالتعاون مع التجار والشركات المختلفة، حيث تشمل خريطة الأماكن للمبادرة بجانب المحلات والسوبر ماركت المنتشرة بكافة مدن المحافظة، توفير السلع فى معارض ببندر الأقصر ومدينة إسنا ومركز البياضية وآخر بالطود ومعرض بأرمنت، وكذلك 3 منافذ بشوارع مدينة إسنا، حيث تم إمداد الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بكافة السلع الغذائية الاساسية (سكر ـ أرز ـ زيت - مكرونة ـ مسلي ـ دواجن وغيرها من السلع) وذلك بمشاركة مخازن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية.



توفير 350 طن سكر حر بـ27 جنيه للكيلو بالأقصر



مبادرة تخفيض أسعار السلع التموينية حول الأقصر