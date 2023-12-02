تموين المنوفية: دعمنا منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بـ 2460 طن سكر و400 طن أرز

المنوفية - محمد فتحى

نجحت مبادرة تخفيض الأسعار والتى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية، فى ما يقارب 40 منفذا بجميع مدن محافظة المنوفية، وهى مدن منوف، شبين الكوم، الباجور، بركة السبع، قويسنا، تلا، أشمون، سرس الليان، الشهداء، ما بين 15 إلى 25%، فى توفير السلع بأسعار مناسبة وخاصة السلع الأساسية، حيث بلغت الأسعار فى المنافذ، كيلو السكر 27 جنيها، الأرز 22 جنيها، العدس 44 جنيها، المكرونة 16 جنيها، الجبن العلبة 15 جنيه، الشاى الربع كيلو 44 جنيها، الفول 33 جنيه، الزيت الزجاجة لتر 42 جنيها قليه، 46 جنيه لزبت الابيض، الدقيق الكيلو 16 جنيها دقيق فاخر، وأجريت معظم المحلات بالبيع بأسعار مخفضة مثل المنافذ المشاركة فى المبادرة نظرا لتواجد إقبال كبير من قبل المواطنين عليها طوال اليوم.

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة" لليوم السابع"، أننا دعمنا المنافذ المشاركة المشاركة فى مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية فى جميع مدن المحافظة، بنحو مايقرب من 2640 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو، 400 طن أرز بسعر 20 جنيها للكيلو، 7 آلاف و700 كرتونة زيت طعام بأنواعه مختلفة، 300 طن دقيق أعلى مستوى.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أننا نقوم بمتابعة جميع المنافذ من خلال حملات مكثفة من قبل مدير الإدارات التموينية بجميع مراكز المحافظة، بأكملها لمتابعة تنفيذ المبادرة والتخفيضات المعلنه، بالاضافة إلى الحملات المكثفة على جميع المحلات والأسواق والمخابز بجميع قرى ومدن محافظة المنوفية، التى أسفرت تلك الحملات على مدار الفترة الأخيرة، عن تحرير محضرا 6300 محضرا للمخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، وضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، للحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد عاطف الجمال، إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام، مشيراً إلى أن الهدف من جولاته مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، وذلك فى إطار جهود الدولة لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، إلى أننا فى الأسبوع الرابع ولدينا 44 منفذ مشترك فى المبادرة بالعديد من مدن وقرى محافظة المنوفية، بواقع 7 منافذ بمدينة شبين الكوم، 6 بمدينة أشمون، 6 بمدينة الشهداء، 3 منوف، 3 مدينة تلا، 6 مدينة قويسنا، 4 مدينة السادات، 3 مدينة الباجور، 3 بركة السبع.



السكر متوافر بمعارض المبادرة



السلع الغذائية لمحاربة الغلاء