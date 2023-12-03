تمثال "أم الدنيا" يستقبل السفن العابرة لقناة السويس فى ساحة مصر ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الأحد، فيديو مباشر، من داخل ساحة مصر السياحية في نطاق حي الشرق بنطاق محافظة بورسعيد

يستقبل ممشى قناة السويس، سياح مصر بشكل عام وبورسعيد خاصة، كما يُعد متنزه هام لكل الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى.

وتقع "ساحة مصر" التي على أحد جناباتها ممشى المجري الملاحي لقناة السويس، في نطاق حي الشرق، وتتلألأ الأغاني الرومانسية التي تُعجب الأهالي، من خلال مكبرات صوت مثبتة أعلى أعمدة الإنارة ذات الطراز التراثي المنشأة.

ولاقت منطقة ميناء بورسعيد السياحي لاسيما" ساحة مصر" التي أصبحت قِبلة لمن يريد إلتقاط صور تذكارية فوتوغرافية في زفافه، حيث يقبل الكثيرين من الشباب والفتيات على الذهاب قبل مراسم زفافهم بالفستان الأبيض البدلة السوداء لعمل جلسة تصوير "سيشن" تظل معهم طوال العمر كتذكار في هذا المكان المميز.

ويتوسط ساحة مصر، تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلاً عن حديقة التاريخ التي توجد بها منطقة مطاعم وكافيتريات

واستهدفت أعمال التطوير في ساحة مصر، إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحياً، ويؤكد على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد.