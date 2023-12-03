محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعا، للوقوف علي آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، بحضور رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلي الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية، وإمدادها بكافة المستلزمات التى تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، موجها كل الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد مارثون العملية الانتخابية مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدي ثقافة ووعي الشعب المصري، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية، مشيرا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.