

المصريون فى دبى

وحرص أبناء الجالية المصرية على اصطحاب أبنائهم فى هذا العرس الديموقراطى، حيث شهدت اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من أبناء الجالية .



الأطفال أمام المقر الانتخابى

وفتحت المقرات الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستورى.



أبناء الجالية المصرية

وتتواصل عملية اقتراع المصريين اليوم حتى التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، حيث يواصل الناخبون المجيء إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، وذلك لممارسة حقهم الدستوري.



ابناء الجالية المصرية فى دبى يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة والسبت، في أول وثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.



مصرية تلتقط الصور أمام المقر الانتخابى

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.



سيدة تصطحب أطفالها خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.



طفلة ترفع علم مصر أمام المقر الانتخابى

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.