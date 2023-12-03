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المصريون فى باريس يصوتون بانتخابات الرئاسة فى يومها الأخير بالخارج.. فيديو

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:08 م
المصريون فى باريس يصوتون بانتخابات الرئاسة فى يومها الأخير بالخارج.. فيديو أبناء الجالية المصرية فى باريس يصوتون بالانتخابات الرئاسية
كتب محمود راغب

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توافد منذ قليل أبناء الجالية المصرية بباريس على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.
 
 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
 
أبناء الجالية المصرية فى باريس يصوتون بالانتخابات الرئاسية
أبناء الجالية المصرية فى باريس يصوتون بالانتخابات الرئاسية

توافد أبناء الجالية المصرية فى باريس للتصويت بالانتخابات الرئاسية
توافد أبناء الجالية المصرية فى باريس للتصويت بالانتخابات الرئاسية

 







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