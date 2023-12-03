المشدد 6 سنوات لكهربائى لحيازته 20 لفافة هيروين فى البحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم ، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة المتهم "ك.م.ب" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ،وألزمته بالمصاريف الجنائية ،ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12964 لسنة 2023 جنايات مركز المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المركز ،بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " ك.م.ب" كهربائي، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي على عدد 20 لفافة هيروين، وتفتيش شخصه عثر على سلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.