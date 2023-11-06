المشدد 7 سنوات لسائق وعاطل لسرقتهما منزلا ليلا بالأسلحة فى البحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم ، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين ، بمعاقبة كل من حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني " ي.ا.ي" و " أ.ا.ي" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والذخائر المضبوطين، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10444 لسنة 2023 جنايات المحمودية، بقيام المتهمين وبحوزتهما أسلحة بسرقة المجني عليها "م.س.س" بمحل سكنها.

وتبين أنه على إثر بلاغ من المجني عليها "م.س.س" ربة منزل، بتعرض مسكنها للسرقة ليلا، بعد قيام المتهمين "ي.ا.ي" سائق و"ا.ا.ي" عاطل، بكسر باب مسكنها، وكذلك كسر باب غرفة نومها وسرقة منقولات مسكنها، ودلت التحريات إلي قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، مستخدمين في جريمة السرقة أسلحة وذخائر ليلا للقيام بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.