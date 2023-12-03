البرتقال والعسل.. أطعمة ومشروبات مفيدة للمصابين بالالتهاب الرئوى

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص سواء الصغار أو الكبار خلال فصل الشتاء من الإصابة بالالتهاب الرئوى نتيجة التهاب الأكياس الهوائية في الرئة، وتشير العلامات الإصابة وتشمل ألم في الصدر وصعوبة فى التنفس والسعال ونزلات البرد، وسيوضح التقرير التالى بعض المشروبات والأطعمة التى تساعد فى شفاء المصابين بالالتهاب الرئوى، وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

أوضح التقرير أن النظام الغذائى الغنى بالفيتامينات والمعادن والبروتينات يلعب دورا بالغ الأهمية فى الحفاظ على الصحة العامة، وخاصة أنه يساهم فى الحفاظ على صحة المرضى، لذلك فأن تناول بعض الأطعمة مثل البرتقال والعسل وبعض المشروبات الدافئة تساعد فى شفاء مرضى الالتهاب الرئوى. أطعمة ومشروبات تفيد مريض الرئة البرتقال

البرتقال يحتوى على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية للجسم. بالإضافة إلى ذلك، فيتامين C يقوى جهاز المناعة، مما يساعد في الوقاية من الالتهاب الرئوى،وللحصول على كمية مناسبة من فيتامين C، يمكنك أيضا تناول الفواكه الحمضية الأخرى مثل الليمون والتوت والكيوى.

تناول الحبوب الحبوب الكاملة التي تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مثل الشعير والشوفان والأرز البني، تعمل تلك الحبوب على تقوية جهاز المناعة بمحتوى السيلينيوم الموجود ، كما انها تحتوى على فيتامين ب الذي يساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم، والسيلينيوم الذي يقوي جهاز المناعة، كما أنها تساعدك فى التعافى من الالتهاب الرئة.

السوائل الدافئة يجب عليك شرب الماء الدافئ والمشروبات الساخنة مثل ماء الكركم، على مراحل متتالية بدل من تناولها دفعة واحدة كبيرة، حيث إن تناول الكثير من السوائل يمكن أن يسبب عدم الراحة للجسم والشعور بالهدوء.

العسل

يخفف العسل من الأعراض الشديدة لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق، لذلك من الضروري لمرضى الالتهاب الرئوى دمجه فى نظامهم الغذائى. يمكنك شرب عصير الليمون ساخنا قليلا وتحليته بالعسل.