5 أعراض خطيرة للالتهاب الرئوى الغامض أبرزها ضيق التنفس

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع أعداد الإصابة بالالتهاب الرئوي بين الأطفال في بعض البلدان تسبب في الذعر والخوف لدى البعض، خشية أن يصبح وباء مثل كورونا، فبعض البلاد تخلت عن القيود الاحترازية، ما ترتب على ذلك زيادة أعداد الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

الالتهاب الرئوي يعتي حدوث التهاب في الرئتين وهذا يحدث نتيجة لعدوى، ويتعافي الكثيرون منها بعد مرور أيام قليلة ولكن الخطر يكون على الأطفال، وكبار السن، فهم معرضون لخطر الإصابة بمرض شديد، في الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى دخول المستشفى وحتى الموت.

وقدم التقرير 5 علامات تحذيرية للالتهاب الرئوي، ومنها:

- ألم في الصدر أثناء التنفس أو السعال.

- الشعور بالتعب أو الضعف.

-الغثيان أو القيء.

-إسهال.

-ضيق في التنفس.

من المهم أن نلاحظ أن هذه العلامات يمكن بسهولة الخلط بينها وبين علامات البرد أو الأنفلونزا، كما يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر، خاصة حسب عمر المريض.

أما بالنسبة لكبار السن، فأعراض الاتلهاب الرئوي تكون غير واضحة، ولكن الأعراض تكون السعال المليء بالبلغم والحمى مصحوبة بقشعريرة، ولكن هناك علامتان أحمرتان للالتهاب الرئوي لدى كبار السن هما الارتباك و الهذيان، بالإضافة إلى انخفاض درجة حرارة الجسم عن المعتاد.

وأكد التقرير، علي وجود علامات تحذيريه وتعتبر طارئة ويجب توخي الحذر منها، ويجب علي المريض الذهاب مباشرة للمشفي في حالة صعوبة في التنفس، مع بشرة شاحبة أو زرقاء.