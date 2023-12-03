وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و575 دبابة و10 آلاف و396 من المركبات المدرعة و7 آلاف و949 من النظم المدفعية و913 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و602 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و432 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1140 من المعدات الخاصة و5 آلاف و995 طائرة مسيرة وإسقاط 1569 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

على صعيد متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 10 طائرات بدون طيار، من أصل 12 طائرة أطلقتها القوات الروسية من بريمورسكو-أختارسك الروسية .. مشيرا إلى أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا موجها من طراز كيه-29 من منطقة بيلجورود الروسية لكنه لم يصل إلى هدفه .

وأضافت الهيئة ، أن الطائرات بدون طيار القتالية هاجمت على عدة موجات، واقتربت من منطقة ميكولايف عبر منطقة خيرسون.. موضحا أنه في منطقة ميكولايف، في منطقة مسؤولية القيادة الجوية الجنوبية، تم تدمير معظم الطائرات المسيرة بواسطة الدفاعات الجوية، وكانت بقية الطائرات تتجه في اتجاه الشمال الغربي وتم إسقاطها في منطقة ستاروكوستيانتينيف في خميلنيتسكي.

من ناحية أخرى، كشفت الهيئة عن أن وحداتٍ من القوات الصاروخية الأوكرانية استهدفت مجموعتين من القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي ومركز قيادة واحدا وثلاثة مستودعات ذخيرة وأربع وحدات مدفعية في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل 88 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية في أوكرانيا وتواصل قوات الدفاع الأوكرانية العمليات الهجومية في قطاع ميليتوبول".

وأضافت أن الجيش الروسي نفذ في آخر 24 ساعة 3 هجمات صاروخية و20 غارة جوية و53 هجوماً من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، كما تعرضت العديد من المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية للدمار.

من جانبها، ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ، أن خبراء المتفجرات قاموا بتفكيك وإبطال مفعول أكثر من 459472 مادة متفجرة و2892 كيلوجراماً من المواد المتفجرة، بما في ذلك 3134 قنبلة جوية ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وأضافت أنه بشكل عام، قامت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بتفتيش أكثر من 110768 هكتارًا، وخلال اليوم الماضي، شارك خبراء المتفجرات فى العمليات ذات الصلة حيث قاموا بتفكيك 414 جسماً خطيراً، وفتشت 117.93 هكتار.