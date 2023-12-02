اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 10:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن حوالي 500 منطقة بسبب الأحوال الجوية والحرب

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:40 م
أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن حوالي 500 منطقة بسبب الأحوال الجوية والحرب انقطاع الكهرباء - أرشيفية
أ ش أ

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قالت السلطات الأوكرانية إن 497 تجمعا سكنيا في جميع أنحاء أوكرانيا، تعاني انقطاعا في خدمات الكهرباء، بسبب الأحوال الجوية والهجمات الروسية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم" أنه اعتباراً من اليوم /السبت/ انقطعت خدمات إمدادات الكهرباء من هذه التجمعات السكنية، من بينها 56، بسبب سوء الأحوال الجوية والهجمات العسكرية. وأدلت وزارة الطاقة الأوكرانية بهذا البيان على موقع "فيسبوك".

وذكرت الوكالة أن معظم التجمعات السكنية في منطقة لفيف وإيفانو فرانكيفسك وترنوبل وخميلنيتسكي تواجه انقطاع التيار الكهربائي بسبب الثلوج والرياح، بينما تسببت الأعمال العدائية والأعطال الفنية في انقطاع التيار الكهربائي في 441 تجمعا سكنيا. وفي الوقت الراهن، يعمل 134 طاقم إصلاح للطوارئ و185 وحدة معدات في ظل جدول زمني ضيق على إصلاح هذه المشكلات.

وطبقاً للوزارة، فإن الوضع في نظام الطاقة في أوكرانيا لا يزال مستقراً وتحت السيطرة.

 







أوكرانيا

انقطاع الكهرباء

الكهرباء

الأحوال الجوية




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