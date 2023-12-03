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أجواء احتفالية للمصريين فى اليونان خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:00 م
أجواء احتفالية للمصريين فى اليونان خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية
كتب ـ إبراهيم حسان

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قال عبدالستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا، إن أثينا تشهد أجواء احتفالية للجالية المصرية خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية
 
وأضاف بركات في مداخلة على الهواء: "الكل هنا يحتفل بهذا الكرنفال والعرس الديموقراطي في هذه الانتخابات الرئاسية 2024، وأبناء الجالية المصرية في اليونان على وعي تام بأن المشاركة في هذه الانتخابات يعد استمرارا لمسيرة التنمية والتعمير والاستقرار في مصر". 
 
وتابع: "لذلك، جاءوا جميعا إلى هنا للمشاركة في الانتخابات بغض النظر عن الذين سيصوتون له من بين المرشحين الأربعة، وشهد أمس وأوله زحاما، ولكن اليوم الأحد هو عطلة نهاية الأسبوع والكل جاء هنا في هذه اللجنة، وسبقت هذه الأيام اجتماعات سواء داخل أو خارج السفارة بالسفير عمر عامر سفير مصر باليونان وأعضاء البعثة الدبلوماسية مع أبناء الجالية المصرية لتوضيح كيفية التصويت والحضور إلى مبنى السفارة للتصويت".






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