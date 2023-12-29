مقتل زعيم بؤرة إجرامية فى تبادل إطلاق رصاص مع الشرطة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء زعيم بؤرة إجرامية وأحد العناصر شديدة الخطورة " سبق إتهامه فـى 11 قضية من بينها "مخدرات ، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه – سرقة دراجة نارية " ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى جناية "شروع فى قتل"، وضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه") بدائرة قسم شرطة أول دمياط .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث استهدفت أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية وتضم 11 من العناصر شديدى الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وحين تم الاستهداف أطلق أحد هذه العناصر الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و2خزينة - طبنجة – عدد من الطلقات - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.