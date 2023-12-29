لو وزنك بيرجع بسرعة بعد الرجيم.. اعرف الأسباب وأهم النصائح

كتبت إيناس البنا

أثناء رحلة إنقاص الوزن، يشعر البعض بالإحباط عندما يعود الوزن الذى فقدوه سريعا واكتساب الكيلوجرامات مرة أخرى، وعن أسباب ذلك كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أن فقدان الوزن السريع يعنى أن الشخص يلجأ إلى أدوية فقدان الوزن التي تعمل على سد الشهية والتي بمجرد التوقف عن تناولها يعود وزنك بسرعة مرة أخرى.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن الكثير من الأشخاص لا يهتمون أثناء رحلة فقدان الوزن بشرب كمية كافية من الماء، مما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن أيضا.

وأوضحت أنه يمكن فقدان الوزن بطريقة صحية من خلال اتباع عدد من النصائح أهمها:



ـ المحافظة على اللايف ستايل الخاص بك من خلال تغير عاداتك الغذائية خطوة خطوة حتى فقدان دهون وليس عضلات بالجسم.

ـ الإكثار من شرب الشاي الأخضر والماتشا والمورينجا.

ـ الحركة اليومية لضمان تجديد الدورة الدموية بجسمك.

ـ تضمين الألياف الجيدة مثل الحبوب الكاملة والشوفان والبذور وما إلى ذلك في النظام الغذائي لأنها تساعد على تقليل احتباس الماء.

ـ ابدأ يومك بشرب ماء المنكا، وهو عبارة عن خلط الماء والزبيب الذهبي، وغليهما، وتركه طوال الليل ثم تصفيته وشربه في الصباح.

ـ تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 والبوتاسيوم مثل الموز والجوز والفول السوداني والشوفان والبطيخ.