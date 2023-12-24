عايز تخس بالشتاء.. مشروبات هتساعدك فى فقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

فقدان الوزن هو أمر يسعى إليه الكثيرون للوصول إلى الجسم المثالى وذلك من خلال مزج التمارين الرياضية مع اتباع نظام غذائى صحى.

وأوضح الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية، بقصر العينى، أن هناك بعض المشروبات بالفعل التي تؤثر بشكل إيجابي على رحلة فقدان الوزن، على رأسها المياه التي تمثل حجر الأساس في صحة الجسم وتعزز من فقدان الوزن لأنها خالية من السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم وتشعرك بالشبع، مشيرًا إلى أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، لأنه يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من المشروبات الأخرى التي تعمل على تعزيز فقدان الوزن الشاي الأخضر لأنه يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين والتي يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، أيضًا هناك عصير الخضار الأخضر الذى يتكون من مزيج من الخضار مثل الخيار والسبانخ والجزر والبنجر كلها تمدك بالألياف والعناصر الأزمة التي تشعرك بالشبع وبالتالي تقليل تناولك كميات كبيرة من الأكل، أيضًا يمكن لعصير الفاكهة أن يقوم بنفس الدور شرط عدم إضافة السكر عليه .

ماء جوز الهند أيضا أحد المشروبات التي تبقيك رطب أثناء التمرينات، لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم.