قصور ثقافة الأقصر تناقش قيم التسامح وتوجيه سلوك الطفل ومواجهة العنف ضد المرأة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر ، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة. وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "التسامح" ألقاها بدوي عبد العظيم مسئول الفرع، موضحاً مفهوم التسامح وهو يعني العفو عند المقدرة وعدم رد الإساءة بالإساءة، وأهمية التسامح للفرد والمجتمع يحقق الوحدة والتماسك في المجتمع.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الكتابة الإبداعية في مصر" ألقاها ناصر خليل مسئول بالقصر، موضحاً تعريف الكتابة الإبداعية وأنواع الكتابة الإبداعية ومراحل تطورها، وكيف يهتم الإنسان بتنمية موهبته الإبداعية، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة مشغولات يدوية "ديكورات المنزل" نفذتها أسماء أحمد.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "ثقافة الطفل ودورها في توجيه سلوكه" أوضح خلالها سيد صدقي مسئول بالقصر، مكونات الثقافة لدى الطفل، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية في تنمية ثقافة الطفل، ووسائل وأساليب تثقيف الأطفال وأهمية الثقافة في توجيه سلوكيات الأطفال، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" ألقاها العادلي حسان مسئول بالفرع، متحدثاً عن تاريخ العنف ضد المرأة، وآثار العنف ضد المرأة وأشكاله والعنف ضد المرأة في شتى أنحاء العالم، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان" النظافة "أداء أسماء أحمد، كما أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبوالعلمين، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم علم مصر" نفذتها ولاء أحمد.

فيما قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح شكسبير" تحدث المخرج المسرحي محمود النجار عن نشأة شكسبير، وأهم أعماله الشعرية والمسرحية وتأثير مسرح شكسبير في الأدب العالمي، بجانب ذلك عقد الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر، بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، إستمعنا من خلاله قصيدة بعنوان "أطفال غزة" للشاعرة منى أحمد، والشاعر يحيى بحر قصيدة بعنوان "هيا اصرخي"، الشاعر حسن غرام قصيدة بعنوان "كلاكيت تاني مرة"، والشاعر حسن الجيلاني قصيدة بعنوان "سفينتي"، كما نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تزيين الكاسات" نفذتها شيماء محمد، كما نفذت ورشة فنية عمل حظاظة من خرز المط نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة خرز وخيط حرير، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.