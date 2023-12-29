قبل ما تسافر.. 5 طرق يمكنك من خلالها العناية بعينيك

كتبت إيناس البنا

عندما تخطط لرحلة، أول شيء يجب فعله هو إعداد قائمة بالعناصر الأساسية اللازمة لك، عادةً ما نأخذ الكثير من الملابس وأدوات العناية بالبشرة ومستلزمات النظافة والأدوية، ومع ذلك، غالبًا ما ننسى شيئًا واحدًا، وهو أعيننا.

ووفقًا لموقع "all about vision"، فإن العين حساسة للغاية وأثناء السفر تتعرض للكثير من الأتربة والسموم الأخرى، لذا، تأكد من أنك تحمل مجموعة العناية بالعين مع الضروريات الأخرى.

نظارة شمسية النظارات الشمسية يمكن أن تساعد في حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية والغبار والملوثات، وعندما تسافر، قد تدخل الأوساخ والتلوث إلى عينيك وتسبب التهيج والحساسية.