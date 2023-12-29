طقس شتوى معتدل فى محافظة بورسعيد بعد يوم ممطر.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الجمعة، من أمام ميدان الشهداء في نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، عرضا لحالة الطقس التي تشهدها بعد يوم ممطر.

وشهدت المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح الأمس، سقوط أمطار رعدية على كل الأحياء ومدينة بورفؤاد، تزامنا مع الأسبوع الأول من فضل الشتاء.

وتشهد بورسعيد، اليوم طقس معتدل على كل الأنحاء من سطوع للشمس واعتدال في درجات الحرارة، واستمرار لكل الأنشطة البحرية والتجارية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضا اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (10% تقريبا) على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث (40% تقريبا)، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2:15 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.