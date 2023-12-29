ضبط عاطلين بالبحيرة بحوزتهما 17 ألف قرص مخدر تقدر بنحو 1.7 مليون جنيه

محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (17 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 واحد مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.