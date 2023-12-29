ضبط سيارة محملة بأسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، بالتنسيق مع مباحث التموين .

وأسفرت الحملات التموينية، عن ضبط سيارة بمركز كوم حمادة محملة بعدد 100 إسطوانة غاز كبير قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم لمصانع الطوب لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.