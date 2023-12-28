تموين جنوب سيناء: توزيع سكر حر بمدن المحافظة بسعر 27 جنيها للكيلو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب جنوب سيناء ، توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فى تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون وكيل التموين بجنوب سيناء.

وقال المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء فى تصريح خاص (لليوم السابع)، إنه تم توزيع السكر الحر من خلال دلتا ماركت تحت إشراف التموين وكذا كميات السكر الواردة للشركة العامة التجارة الجملة يتم التوزيع من خلال دلتا ماركت والبقالين بناء على القرار الوزارى رقم 31 الخاص بصرف السكر الحر على البطاقات التموينية من فرد إلى 3 أفراد كيلو سكر و4 أفراد وأكثر يصرف 2 كيلو على البطاقة التموينية بسعر الكيلو 27جنيها إلي المواد التموينية.

وأكد وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أن المديرية توزيع أطنان السكر وصولا للقرى والمدن بنطاق الإدارات التموينية المتفرقة بالمحافظة لتوزيعه على الأهالي مشيرة إلى توزيع السكر في دالتا ماركت ومحلات السوبر ماركت التابعة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها.

وأوضح وكيل وزارة التموين أماكن بيع السكر 27 جنيها بجنوب سيناء وإمكانية الحصول عليه ببطاقة الرقم القومي بحد أقصى 2 كيس لكل مواطن في دالتا ماركت تحت إشراف التموين.