"صحة الإسكندرية": توفير خدمات صحية فى حدائق أنطونيادس قريبا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن توفير خدمات صحية فى حدائق أنطونيادس قريبا، وذلك في إطار الاهتمام بتوفير مختلف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمواطن السكندري في مختلف أنحاء المحافظة.

وتفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأماكن المقترح تخصيصها لتقديم الخدمات الطبية داخل حدائق أنطونيادس والتي ستخدم جميع المترددين وكذلك مستخدمي الملاعب الرياضية داخل الحدائق تحت إدارة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

ويأتي ذلك تحقيقاً لرؤية وزارة الصحة و السكان ومحافظة الإسكندرية من أجل تحقيق تكامل لجميع الخدمات داخل المكان، حتى تصبح حدائق أنطونيادس نموذجاً ترفيهياً مثالياً يحتذى به.