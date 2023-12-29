حياه كريمة.. الكشف على 1708 أشخاص بالمجان فى قرى البنجر غرب الإسكندرية

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات "باطنة - أطفال - أسنان - جراحة- عظام - نساء - تنظيم أسرة - رمد - جلدية، وشارك فيها 54 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1708 مرضى من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 11 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 299 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 95 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 2 أشعة سينية علاوة على فحص 102 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 626 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.