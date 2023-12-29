اليوم السابع
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الكشف والعلاج بالمجان.. "صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لمنطقة منشأة بنها

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 12:16 ص
الكشف والعلاج بالمجان.. "صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لمنطقة منشأة بنها قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بمنطقة منشأة بنها التابعة لمركز بنها، أيام الجمعة والسبت الموافق 29 و30 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.
 
وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.
 
وأعلن الدكتور حمودة الجزار، استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحا أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل تقديم خدمات فحص السمعيات، وفحص الأم والجنين، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأورام، وفحص الأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سى، وفحص كبار السن.
 
وتابع، أن الخدمات بالمبادرة لا تقتصر على هذا بل تشمل أيضا خدمات تنظيم الأسرة، وعمل قوافل توعوية وتثقيف صحي للمنتفعات، بالإضافة للخدمات الوقائية والتى تتمثل فى عمل مسح ميدانى للأطفال للتأكد من تلقى الطعوم الروتينية، وأعمال صحة البيئة، وأخذ عينات ماء الشرب والمرور على شبكات معالجة المياه، وحمامات السباحة، وعمل حملات تفتيشية من قبل إدارة مراقبة الأغذية، إلى جانب عمل قوافل طبية مجانية للكشف على المواطنين فى كل التخصصات وتقديم الكشف والعلاج بالمجان، وعمل تقارير للعلاج على نفقة الدولة، وعمل تثقيف صحى للمترددين.
 
 
 
 
 
 

 







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