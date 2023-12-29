تواصل أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تواصل اعمال كسح وشفط مياة الأمطار لليوم الثالث علي التوالي، وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة.

وأكد "مختار"، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.

والجدير بالذكر أنه قد تعرضت اليومين الماضين مدن ومراكز وقري محافظة الدقهلية، لسقوط لأمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة، وقد تمت علي الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق ومستمرة علي مدار اليوم الثالث بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز و نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء.

وأكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة،

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.