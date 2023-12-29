تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح ضمن البعثة الطبية لموسم الحج بالدقهلية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، عن فتح باب الترشح للعمل ضمن البعثة الطبية المصرية لموسم الحج عام 1445 هـ - 2024م، وأشارت إلى أن تسلم الطلبات بمكتب إدارة الأمراض المعدية، وأكدت أن آخر تاريخ لإستلام الإستمارات هو 15/ 1/ 2024.
وأشارت إلى ان الأوراق المطلوبة هي
1- نموذج رقم (1) "إستمارة الترشيح"
2- نموذج رقم (2) "بيان الحالة الوظيفية للمتقدم"
3- نموذج رقم (3) "إستمارة الكشف الطبي"
4- صورة البطاقة الشخصية سارية معتمده ومختومه من جهة العمل.
يتم عمل الكشف الطبي من أحد المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي علي الحجاج بمحافظة الدقهلية وهي
1- منيا دكرنس العام
2- السنبلاوين العام
3- المنزلة المركزي
4- أجا المركزي
5- المنصورة العام القديم (التخصصي )
6- بني عبيد التخصصي
لن يتم إستلام أي طلبات غير مستوفاه للشروط كما هي موضحة بالأمر المكتبي.
لن يتم إستلام أي طلبات بعد تاريخ 15 / 1/ 2024.
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