تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح ضمن البعثة الطبية لموسم الحج بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، عن فتح باب الترشح للعمل ضمن البعثة الطبية المصرية لموسم الحج عام 1445 هـ - 2024م، وأشارت إلى أن تسلم الطلبات بمكتب إدارة الأمراض المعدية، وأكدت أن آخر تاريخ لإستلام الإستمارات هو 15/ 1/ 2024.

وأشارت إلى ان الأوراق المطلوبة هي

1- نموذج رقم (1) "إستمارة الترشيح"

2- نموذج رقم (2) "بيان الحالة الوظيفية للمتقدم"

3- نموذج رقم (3) "إستمارة الكشف الطبي"

4- صورة البطاقة الشخصية سارية معتمده ومختومه من جهة العمل.

يتم عمل الكشف الطبي من أحد المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي علي الحجاج بمحافظة الدقهلية وهي

1- منيا دكرنس العام

2- السنبلاوين العام

3- المنزلة المركزي

4- أجا المركزي

5- المنصورة العام القديم (التخصصي )

6- بني عبيد التخصصي

لن يتم إستلام أي طلبات غير مستوفاه للشروط كما هي موضحة بالأمر المكتبي.

لن يتم إستلام أي طلبات بعد تاريخ 15 / 1/ 2024.