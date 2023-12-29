اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة فى حى الجمرك بالإسكندرية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:00 م
السيطرة على حريق شقة فى حى الجمرك بالإسكندرية الحريق
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت منطقة الشمرلي بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، حريق نشب في شقة بالطابق الأرضى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها الي العقارات المجاورة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد نشوب حريق بشارع الشمرلي ،التابع لحي الجمرك دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الحماية المدنية، الي محل البلاغ، وتبين نشوب حريق بشقة كائنه بالطابق الأرضي بشارع الشمرلي، وجرى إخماد الحريق من قبل قوات الحماية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، لكشف أسباب الحريق .


 

 

 
 






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