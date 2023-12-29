محافظ الإسكندرية يجرى جولة تفقدية لمتابعة استعدادات استقبال العام الجديد

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مُكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد، مؤكدًا على تكثيف جميع أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الميادين الرئيسية ومناطق الزيارات في مثل هذه الأعياد بمنطقة وسط البلد، والمتحف اليوناني الروماني، وكورنيش الإسكندرية للاطمئنان على إظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.
المتحف الرومانى
تفقد الشواطئ
لقاء مع الاهالى
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