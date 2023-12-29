اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يجرى جولة تفقدية لمتابعة استعدادات استقبال العام الجديد

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:00 م
محافظ الإسكندرية يجرى جولة تفقدية لمتابعة استعدادات استقبال العام الجديد محافظ الإسكندرية يجرى جولة تفقدية
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مُكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد، مؤكدًا على تكثيف جميع أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الميادين الرئيسية ومناطق الزيارات في مثل هذه الأعياد بمنطقة وسط البلد، والمتحف اليوناني الروماني، وكورنيش الإسكندرية للاطمئنان على إظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.
 
المتحف الرومانى
المتحف الرومانى

تفقد الشواطئ
تفقد الشواطئ

لقاء مع الاهالى
لقاء مع الاهالى
 
 

 







الاسكندرية

اعياد الميلاد

الكريسماس

محافظ الاسكندرية




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