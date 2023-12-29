محافظ الإسكندرية يجرى جولة تفقدية لمتابعة استعدادات استقبال العام الجديد

وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الميادين الرئيسية ومناطق الزيارات في مثل هذه الأعياد بمنطقة وسط البلد، والمتحف اليوناني الروماني، وكورنيش الإسكندرية للاطمئنان على إظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.



المتحف الرومانى



تفقد الشواطئ



لقاء مع الاهالى