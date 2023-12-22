اليوم السابع
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أسعار الخضروات فى مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:00 ص
أسعار الخضروات فى مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 الخضروات
كتب إسلام سعيد

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استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الجمعة وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 13 جنيها وتحرك سعر البصل  16 إلى 27 جنيها في سوق الجملة بزيادة 3 جنيهات والكوسة 8 إلى 17 جنيهات والجزر 4 إلى 6 جنيهات.
 
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 6 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدى 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 7 إلى 13 جنيها والفلفل الحامى 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
 
وبلغ سعر الملوخية من سعر 10 إلى 12 جنيها والخيار البلدى من 7 إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 24 إلى 28 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات.






اتحاد الغرف

الغرف التجارية

أسعار السلع

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أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

سعر الخضار




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