أخبار مصر.. الإسكان: مهلة شهر لإنهاء تعاقد طلبات توفيق الأوضاع بأراضى الشروق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها أعلان المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن آخر موعد للسداد، وإنهاء إجراءات التعاقد، للمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فدانا)، هو شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وذلك لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالقبول لطلباتهم على موقع الجهاز.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 3110 جنيهات.. تذبذب في سوق الصاغة

يشهد سوق الصاغة بمصر، حالة من التذبذب في أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3110 جنيها، وقت صياغة هذه السطور، مع استمرار حدوث تقلبات سعرية في ظل المضاربة على الذهب.

وزارة السياحة: رصد أكثر من 300 كيان شرعي يعمل بالنشاط السياحي دون ترخيص

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم تشكيل لجان لرصد ومكافحة الكيانات غير الشرعية العاملة بالنشاط السياحى دون الحصول على تراخيص من الوزارة، وتم رصد أكثر من 300 كيان غير شرعي بمحافظات (جنوب سيناء – البحر الاحمر –القاهرة الكبري – الدقهلية – الشرقية)، وسيتم استمرار أعمال اللجان بشكل دوري لحين القضاء على تلك الظاهرة.

فيتوريا يعلن غداً قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم أفريقيا

يُعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غداً السبت قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وشهدت القائمة المبدئية التى كشف عنها الاتحاد الأفريقى "كاف" للمنتخب الوطنى، للمشاركة فى أمم أفريقيا، 55 لاعباً استعدادا لخوض البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار الشهر المقبل.

رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا استهدفت بنية تحتية حيوية بغارة جوية ضخمة

أكد دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، أن روسيا استهدفت بنية تحتية حيوية بغارة جوية ضخمة

وأعلنت أوكرانيا، أن روسيا تشن هجوما ضخما باستخدام مسيرات وصواريخ باليستية وكروز، مؤكدة سقوط قتيل و15 جريحا فى ضربات روسية على كييف وخاركيف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

جيش الاحتـلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في المعارك بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، إعلان جيش الاحتــلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في المعارك بقطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.6% خلال تعاملات آخر أسبوع فى 2023

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.

حصاد 2023.. لأول مرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج وطرح وحدات سكنية لهم

تحقق حلم المصريين بالخارج طالبوا ونادوا به لمدة 20 عاما متواصلة دون جدوى، تمت الموافقة (مرحلة أولى ومرحلة ثانية) على قانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف

وزير التعليم العالي يعلن خطة عمل الوزارة لعام 2024

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت فى الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع فى الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في حي وادي الجوز بالقدس

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه المصلين في حي وادي الجوز بالقدس.