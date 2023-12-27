سعر جرام الذهب الآن فى الصاغة.. تحرك جديد بالأسواق والجرام بـ3310 جنيهات

كتب - إسلام سعيد

تحرك سعر جرام الذهب في مصر قبل قليل وارتفع بحوالي 10 جنيهات لعيار 21 في سوق الصاغة، وسط حذر كبير في التداولات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في الصاغة، وسجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 3310 جنيهات مقابل 3300 جنيه مستهل التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في الأسواق 3781 جنيها بدون مصنعية، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 ما قيمته 2839 جنيها الآن، وبلغ سعر الذهب عيار 14 الآن 2210 جنيهات الآن.

اتجاهات سوق الذهب في مصر

و اخترق السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 بشكل سريع دون الحاجة إلى التذبذب وتجميع زخم، ليستمر في الارتفاع خلال جلسة اليوم ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 3350 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ويسجل 3310 جنيها وقت نشر هذا التقرير.

المستهدف الآن للذهب في مصر وفق التحليل الفني للسوق أن يصبح الذهب عند المستوى 3350 جنيها للجرام مرة أخرى، وحتى الآن لا يظهر السعر الميل إلى التذبذب أو الحاجة إلى التصحيح بل يتجه إلى الصعود.