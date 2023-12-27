اليوم السابع
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أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه فى سوق الصاغة وعيار 21 يسجل 3230 جنيها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:07 م
أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه فى سوق الصاغة وعيار 21 يسجل 3230 جنيها مشغولات ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهد الذهب في مصر تراجع جديد قبل قليل لصبح إجمالي الهبوط في الذهب حوالي 100 جنيها منذ ظهر أمس بعد تسجيل الأسعار أعلى نقطة تاريخية عند 3330 جنيها والآن السعر يسجل 3230 جنيها

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3691 جنيها.

عيار 21 يسجل 3230 جنيه.

عيار 18 يسجل 2769 جنيها.

 عيار 14 يسجل 2153 جنيه.

 الجنيه الذهب 25840 جنيه.

 

خفض الفائدة الأمريكية والذهب
 

احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.

وساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، وأيضاً منذ كون خفض الفائدة الأمريكية يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

هذا ويقترب الذهب من انهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون

 







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