وكيل "زراعة الغربية" يعقد الاجتماع الثاني للنهوض بمحصول القمح

الغربية عادل ضرة

عقدت مديرية الزراعة بالغربية برئاسة الدكتور خالد أبو شادي وكيل الوزارة، الاجتماع الثانى للحملة القومية عن المعاملات الحقلية المختلفة للنهوض بمحصول القمح، في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالمتابعه المستمرة.

وتحدث وكيل الوزارة، حول اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة للمحصول، مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان، مشددا على تتضافر كل الجهود لزيادة الكمية المنزرعة من محصول القمح الاستراتيجي.

وأوضح وكيل زراعة الغربية، أن الهدف من تنفيذ هذه الاجتماعات والندوات توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، حيث يعد محصول القمح من الزراعات منخفضة التكاليف بالمقارنة بالمحاصيل الاخرى وذو عائد اقتصادى مجزى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من النقاط الهامة، أهمها جملة المساحة المنزرعة حتى تاريخه وجملة المساحة التى تم علاجها من الحشائش وجملة المساحة التى تم تسميدها وريها رية التشتية والحقول الارشادية وعددها، وفى النهاية الاجتماع تم الرد على اسئلة واستفسارات الحاضرين.