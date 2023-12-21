زراعة الغربية توفر شكائر بصل بسعر 20 جنيها للكيلو

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية برئاسة الدكتور خالد أبو شادى، عن توفير كميات كبيرة من البصل بسعر 20 جنيها للكيلو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والتجار وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين، والعمل على خفض الأسعار، ومن أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقى فى أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أنه يتم بيع البصل بأسعار مخفضة تصل إلى 20 جنيها للكيلو، مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطرى وكافة الفئات والقطاعات، لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار أنه تم توفير الدفعة الأولى من البصل وبيعها بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية، على أن يتم توفير كميات أخرى وبيعها للمواطنين.