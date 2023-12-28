نقابة المهندسين توقع عقد شراء قطعة أرض لإقامة نادى اجتماعى بالبحيرة

كتبت آية دعبس

وقع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين ، عقد شراء قطعة أرض بدمنهور لخدمة مهندسي محافظة البحيرة وجموع أعضاء الجمعية العمومية.

وهنأ النقيب مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة وجميع مهندسي المحافظة بهذه الخطوة، متمنيًا لهم التوفيق في كافة الإجراءات القادمة حتى يصبح نادي المهندسين بدمنهور واقعًا ملموسًا يتشرف به كل مهندسي مصر.

من جانبه، أوضح المهندس محمد حموده، أن توقيع عقد شراء قطعة أرض لخدمة مهندسي البحيرة لإقامة نادٍ اجتماعي بمساحة 10 آلاف متر تقريباً، يأتي في إطار خطة النقابة العامة لإقامة أندية لها بجميع محافظات الجمهورية لتعظيم أواصر الترابط وحرصها على توفير كل الخدمات المتكاملة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يؤدي إلى تدعيم الصلات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بين الأعضاء، لافتًا إلى أن مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة، برئاسة المهندس حمدي الخولي قد تقدم بطلب لمجلس النقابة العامة للموافقة على شراء قطعة أرض لإنشاء نادٍ لمهندسي البحيرة، وتمت الموافقة عليه.

وأكد أن مجلس النقابة العامة لا يدخر جهدًا من خلال لجنة المشروعات والإسكان في زيادة أصول النقابة بإنشاء وحدات سكنية بمساحات مختلفة وأسعار تتناسب وكافة المستويات المعيشية بالتوازي مع حرصها على شراء أراضٍ جديدة لإقامة نوادٍ لأعضائها، مشددًا على أن النقابة مستمرة في دورها الخدمي على أكمل وجه.