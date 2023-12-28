نصائح مهمة لتجنب حوادث الطرق أثناء السير على الأقدام.. إنفوجراف

كتب - أحمد عبد الهادى

يقدم اليوم السابع، إنفوجراف يجمع عدة نصائح مهمة، للحد من حوادث المارة والمترجلين على الأقدام أثناء عبوره الطرق والمحاور داخل المدن أو فى الطرق السريعة، وذلك لحماية الأرواح والحد من الحوادث وأهمها:

بعض النصائح باقى النصائح

-الالتزام بالسير أعلى الرصيف للحد من الحوادث.