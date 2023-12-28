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مواعيد بدايات فصول السنة بالعام الميلادى الجديد 2024

الخميس، 28 ديسمبر 2023 05:30 ص
مواعيد بدايات فصول السنة بالعام الميلادى الجديد 2024 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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بدأ فصل الشتاء رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث حدث الانقلاب الشتوى الجمعة 22 ديسمبر، ومعها يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل مواعيد فصول السنة بالعام الميلادى الجديد 2024، كما يلى:
 
- فصل الربيع يبدأ الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوما و17 ساعة.
 
- فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة.
 
- فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة. 
 
- فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.
 
يذكر أنه فى يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي، ويمكن إجمال ذلك في الجدول التالي:






فصول السنه

مواعيد فصول السنة ب 2024

فصل الربيع

فصل الصيف

الشتاء

فصل الشتاء

الانقلاب الشتوي

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