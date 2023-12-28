اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الغربية يتفقد جهود شفط تجمعات مياه الأمطار بطرق وأنفاق المحافظة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:01 ص
محافظ الغربية يتفقد جهود شفط تجمعات مياه الأمطار بطرق وأنفاق المحافظة جانب من الأمطار
الغربية محمد طارق

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واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته اللحظية والدقيقة لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في رفع نواتج الأمطار من كافة الانفاق والكباري بنطاق محافظة الغربية.
 
وتابع محافظ الغربية بنفسه استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.
 
الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية موسعة منذ سقوط الأمطار ليلا لما بعد منتصف الليل وممتدة حتى صباح اليوم للتأكد من رفع نواتج الأمطار بالمحافظة.
 
 






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