حقك مش هيضيع.. خطوات هتساعدك تبلغ عن سرقة سيارتك وترجعها بالتليفون

كتب - أحمد عبد الهادي

يتسأل أصحاب السيارات عن كيفية استرجاع السيارة فى حالة سرقتها، الأمر الذى اقف الأجهزة الأمنية فى مواجهته والحد منه، ويقدم اليوم السابع عددًا من المعلومات القانونية التى يسأل عنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، واليوم يقدم شرحًا عن سرقة السيارات، والتى تحدث بأساليب مختلفة، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو من خلال السطو المسلح على قائدها.

للإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية، على الرقم "4268822".

وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.

بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.