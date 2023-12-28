تعليق الدراسة فى 3 محافظات وتحذيرات للمواطنين بسبب الطقس

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التى تتعرض لها المحافظات خلال اليوم الخميس والـ 24 ساعة القادمة، وذلك فى إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة وتصل إلى غزيرة ورعدية على محافظات: "دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية والإسكندرية ومطروح"، مع نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً ظهر اليوم الخميس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات والاجراءات والاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التى تتعرض لها العديد من المحافظات، ومتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحى برفع تجمعات مياه الأمطار فى بعض المناطق، مؤكداً أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى لمواجهة حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس ، بجميع المدارس فى ثلاث محافظات هى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأكد تقرير غرفة العمليات بالوزارة انه فى محافظة الدقهلية تعرضت المحافظة لسقوط أمطار متوسطة كما شهدت مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصة لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونوابهم كما تتواصل أعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء.

كما شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار متوسطة على جميع أنحاء المحافظة، وأسفرت عن بعض تجمعات للمياه فى إمتداد شارع محمد على وأمام منطقة الاستثمار وسور الجيش وكوبرى الرسوة، وجارى العمل على رفعها.

وأوضح تقرير غرفة العمليات انه فى محافظة الغربية تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها فى التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع فى حالات الطوارئ، وجارى استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكبارى بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أى تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

و أشار تقرير الغرفة إلى أنه فى محافظ كفر الشيخ، شهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مراكز المحافظة أسفرت عن تجمعات للمياه، وتواصل الوحدات المحلية جهودها فى رفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والقطاعات المعنية.

ولفت التقرير إلى أن محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية تعرضت لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على كافة أحياء المحافظات وأسفرت عن تجمعات للمياه وجارى العمل على رفعها، كما اعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الثلاث رفع درجة استعدادها فى التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التى شهدت أمس سقوط الأمطار بها، إضافة إلى إستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة فى بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق، مشددًا على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفورى مع أى مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتراكمات الامطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وكلف اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية بها، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.