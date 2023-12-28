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محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 08:20 ص
محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية امطار كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتعرضت جميع مناطق محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار استمرت طوال فترات الليل أمس، وصباح اليوم على معظم مراكز ومدن المحافظة متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لحالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة على معظم مناطق المحافظة.

 

 







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