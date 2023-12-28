اليوم السابع
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تعطيل الدراسة فى الدقهلية بسبب استمرار حالة الطقس السيئ .. لايف

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:35 ص
تعطيل الدراسة فى الدقهلية بسبب استمرار حالة الطقس السيئ .. لايف أمطار الدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهدت محافظة الدقهلية، هطول أمطار رعدية مستمرة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمي 23 والصغري 14، وسجلت نسبة الأمطار 15%، سرعة الرياح 18 كم /ساعة ، ونسبة الرطوبة 67% 
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس،  أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- إسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .
 
 
ومتوقع اليوم أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس  : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، الدقهلية العظمي 23 والصغري 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13
 
وأصدر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار قرار بتعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية 
 
التعامل مع مياه الأمطار
التعامل مع مياه الأمطار

 

أمطار شديدة علي الدقهلية
أمطار شديدة علي الدقهلية

 

حركة السير بعد هطول الأمطار
حركة السير بعد هطول الأمطار

 

سيارات شفط المياه والتعامل مع مياه الامطار
سيارات شفط المياه والتعامل مع مياه الامطار

 

شوارع الدقهلية بعد الأمطار الرعدية
شوارع الدقهلية بعد الأمطار الرعدية

 







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