تعطيل الدراسة فى الدقهلية بسبب استمرار حالة الطقس السيئ .. لايف

شهدت محافظة الدقهلية ، هطول أمطار رعدية مستمرة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمي 23 والصغري 14، وسجلت نسبة الأمطار 15%، سرعة الرياح 18 كم /ساعة ، ونسبة الرطوبة 67%

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- إسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع اليوم أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا)

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، الدقهلية العظمي 23 والصغري 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13

وأصدر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار قرار بتعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية