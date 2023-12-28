تعطيل الدراسة فى الدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، عن تعطيل الدراسة اليوم الخميس، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة

وتعرضت محافظة الدقهلية لحالة من سقوط الأمطار الرعدية منذ الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتي الآن دون توقف، حيث سجلت درجات الحرارة بالمحافظة، العظمي 23 والصغري 14، ونسبة رياح 18كم /ساعة، والأمطار 15%، ونسبة الرطوبة 67%

فيما أعلن ديوان عام المحافظة حالة الإستنفار منذ الساعات المتأخرة من الليل، حيث خرجت المعدات واللوادر وكاسحات المياه في الشوارع منذ بداية سقوط الأمطار علي مدن المحافظة

وكان قد شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالأمس حالة الإستعداد والإصطفاف لجميع معدات مدن ومراكز المحافظة للتعامل الفوري مع تغيرات المناخ وحالة الطقس السيئ ومجابهة الأزمات والكوارث التي قد تشهدها المحافظة