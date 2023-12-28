تحرير 11 محضرا لمنشآت ومطاعم مخالفة لاشتراطات البيئة فى المنتزة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي المنتزة أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الاستجابة لشكاوى المواطنين .

وقامت إدارة شئون البيئة بحي المنتزه أول في الإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على مدار 3 أيام، لرصد المحال التجارية والمنشآت المخالفة للاشتراطات البيئية ما يضر بالبيئة ومخالف للاشتراطات البيئة .

واستهدفت حملات البيئة 26 منشأة ومحل تجاري مثل المطاعم والمخابز، وذلك بمناطق "ميامي، سيدي بشر بحري، دربالة، سيدي بشر قبلي، السيوف، محمد نجيب".

وقال اللواء محمد سحلول، إن الحملات تأتي في إطار رصد البلاغات والشكاوى من المواطنين خاصة المتعلقة بمداخن المطاعم والمخابز، وذلك من أجل بيئة صحية للمواطنين.

وأضاف رئيس الحي أن الحملات أسفرت عن توجيه 8 إنذارات و3 محاضر لمنشآت مخالفة بيئيًا، مشيرًا إلى استمرار الحملات لتوفير بيئة صحية وتحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .