طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ودرجة الحرارة العظمى 20 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حالة من الطقس المائل للبرودة على أنحاء المحافظة مع توقعات بهطول أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 20 والصغري 15درجة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع اليوم الخميس هطول أمطار متوسطة الشدة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى، أنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس أمطارا متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - إسماعيلية - السويس - شمال سيناء).

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة)، قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13