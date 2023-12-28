اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:06 م
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الإعدام لمتهمين لجلبهما مواد مخدرة من الخارج داخل حاوية بميناء الإسكندرية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:29 م
الإعدام لمتهمين لجلبهما مواد مخدرة من الخارج داخل حاوية بميناء الإسكندرية هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الخولي رئيس المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيا، بالإعدام شنقا ،لاتهامهما بجلب مواد مخدرة لمادة الأمفيتامين المخدر، وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ مليار وثلاثماثة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه، التعويض الجمركى المقرر قانونا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.
 
تبين من التحقيقات، أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت الي ورود حاوية قادمة من دولة عربية الي ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالاوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي -شربات التوت"، ومشمول هذة الرسالة يحوي علي مواد مخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة ،وتبين قيام المتهمان " م.م.غ" و " ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي ، حيث ثبث من التحقيقات ، أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائه وخمس وتسعون كيلو وأربعمائة وخمسون جراما، وأن العينات المستقطعة تحوى مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات .وبالعرض علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
 
 
 






أخبار الإسكندرية

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