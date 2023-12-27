المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بينهم سيدة لاستعراضهم القوة فى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حضوريا للأول والثانية والثاث وغيابيا للرابع، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من " م.ع.س"، و" ل.إ.خ"،و " خ.إ.خ"، و" ب.ع.م"، عما أسند إليهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 3291 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهمين باستعراض القوة والتعدى على المجنى عليهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين كل من " م.ع.س" عاطل و" ل.إ.خ" ربة منزل و" خ.إ.خ" عاطل و" ب.ع.م" عاطل، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجنى عليهم كل من " أ.ص.غ" و" ع.ا.ص" بقصد تخويفهم وترويعهم وفرض سطوتهم الإجرامية، مستخدمين فى ذلك الأسلحة البيضاء والعصى فالقوا فى نفس المجنى عليهم، وتعدوا عليهم وإصابتهم، مما أدى إلى إصابة المجنى عليه " ع.ا.ص" بعاهة مستديمة بنسبة 10%، وإصابة المجنى عليه " أ.ص.غ" بجرحين قطعيين بالرأس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.